Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона показав, що Штати та Україна "не готові до миру". Він попередив про ескалацію російсько-української війни.

Про це повідомило CNN.

За його словами, заяви адміністрації президента США Джо Байдена щодо намірів не починати “є лише порожніми словами”. Водночас посольство Росії назвала візит “поїздкою в голлівудському стилі”.

“По суті під оплески та саркастичні усмішки було заявлено про необхідність продовження “проксі-війни” проти нашої країни”, – сказав Антонов. “До повної перемоги над нами”.

Російський посол зазначив, що раніше Москва застерігала США від надання Україні системи протиракетної оборони Patriot. У Штатах заявили, що Київ отримає їх у межах додаткового пакета допомоги.

“Думаю, всі чудово розуміють, яка доля може чекати особовий склад, який обслуговує ці комплекси на території України”, – додав він.

Водночас Анатолій Антонов заявив, що втручання США в Україну може призвести до посилення конфлікту.

“Провокаційні дії США неухильно ведуть до ескалації, наслідки якої неможливо навіть уявити”, – заявив російський посол.