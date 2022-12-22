Про це повідомило CNN.
За його словами, заяви адміністрації президента США Джо Байдена щодо намірів не починати “є лише порожніми словами”. Водночас посольство Росії назвала візит “поїздкою в голлівудському стилі”.
“По суті під оплески та саркастичні усмішки було заявлено про необхідність продовження “проксі-війни” проти нашої країни”, – сказав Антонов. “До повної перемоги над нами”.
Російський посол зазначив, що раніше Москва застерігала США від надання Україні системи протиракетної оборони Patriot. У Штатах заявили, що Київ отримає їх у межах додаткового пакета допомоги.
“Думаю, всі чудово розуміють, яка доля може чекати особовий склад, який обслуговує ці комплекси на території України”, – додав він.
Водночас Анатолій Антонов заявив, що втручання США в Україну може призвести до посилення конфлікту.
“Провокаційні дії США неухильно ведуть до ескалації, наслідки якої неможливо навіть уявити”, – заявив російський посол.
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