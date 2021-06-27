Американське посольство в Росії з 1 серпня припинить роботу з видачі віз, до цього призвело включення Москвою Сполучених Штатів в список недружніх країн, що спричинило заборону наймати диппредставництвом США персоналу з Росії і третіх країн.

Про це заявив посол США в Росії Джон Салліван в коментарі російському телеканалу “Дощ”.

“Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, в силу чого ми не зможемо надавати консульські послуги, у яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни. І це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських”, – сказав Салліван.

Він додав, що через скорочення чисельності співробітників консульські служби “не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз”.

Нагадаємо, 24 червня посол США в Росії Джон Салліван повернувся до Москви. Напередодні посол Росії в США відновив свою роботу у Вашингтоні.

Як відомо, посла Росії в США Анатолія Антонова відкликали ще навесні. Це сталося після того, як президент США назвав російського лідера “вбивцею”. Посла США в Росії Джона Саллівана відкликали до Вашингтона для консультацій у квітні.