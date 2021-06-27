Про це заявив посол США в Росії Джон Салліван в коментарі російському телеканалу “Дощ”.
“Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, в силу чого ми не зможемо надавати консульські послуги, у яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни. І це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських”, – сказав Салліван.
Він додав, що через скорочення чисельності співробітників консульські служби “не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз”.
Нагадаємо, 24 червня посол США в Росії Джон Салліван повернувся до Москви. Напередодні посол Росії в США відновив свою роботу у Вашингтоні.
Як відомо, посла Росії в США Анатолія Антонова відкликали ще навесні. Це сталося після того, як президент США назвав російського лідера “вбивцею”. Посла США в Росії Джона Саллівана відкликали до Вашингтона для консультацій у квітні.
- 16 червня, під час двостороннього саміту в Женеві президент Росії Володимир Путін та американський президент Джо Байден змогли домовитися про повернення послів. Йшлося про те, що посол США Джон Салліван та посол Росії Анатолій Антонов повернуться до відомств для продовження дипломатичних місій.