Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
За словами голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя, Україна та США є країнами, проти яких найчастіше здійснюють кібератаки. Також він зазначив, що через це обидві країни мають спільних ворогів у кіберпросторі, і це також об’єднує їх.
Україна та США підтримують плідну співпрацю у сфері кіберзахисту як на міждержавному, так і на корпоративному рівнях.
Саме Сполучені Штати були однією з перших держав, що запропонувала і надала українцям допомогу під час атаки, яка сталася 14 січня. Саме цю дату можна вважати початком активної фази повномасштабної війни Росії проти України у кіберпросторі.
Проте й зараз провідні американські ІТ-компанії допомагають Україні протистояти ворогу.
“США продовжуватимуть підтримку й розвиток цифровізації та кіберзахисту України, а також важливу роботу з її захисту та захисту українського народу”, – зазначила Бріджит Брінк.
Своєю чергою, Михайло Федоров наголосив на тому, що США були і залишаються важливим партнером для України. Завдяки підтримці агентства США з міжнародного розвитку USAID, Україна вже реалізувала багато проєктів щодо її цифровізації.
- Нагадаємо, що глава Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне визнав, що військові хакери США провели низку наступальних, інформаційних та оборонних операцій на підтримку України у відповідь на повномасштабну атаку РФ.
- Також раніше зазначалося, що українська ІТ-армія атакувала більше ніж 240 російських ресурсів за тиждень. Серед них російські ЗМІ, авіасектор та сервіси для бізнесу.
- За даними Microsoft, пов’язані з російською владою хакери почали здійснювати кібератаки щодо України за рік до вторгнення російських військових, щоб закласти основу у подальшому для військових операцій.
- Хакерська група, пов’язана з російськими військовими, намагалася проникнути на українські електропідстанції та розгорнути шкідливий код, здатний відімкнути електропостачання.
- Хакери, котрі атакують Україну, використовують дані державної розвідки, ймовірно, російської. Атакуючи українські державні інформаційні ресурси та критичну інформаційну інфраструктуру, вони також уважно стежать за українськими новинами.