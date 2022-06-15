Сьогодні до Держспецзв’язку завітали міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та посол США в Україні Бріджит Брінк. Під час зустрічі вони обговорили важливі питання щодо співпраці між США та Україною у сфері цифровізації та захисту в кіберпросторі.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

За словами голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя, Україна та США є країнами, проти яких найчастіше здійснюють кібератаки. Також він зазначив, що через це обидві країни мають спільних ворогів у кіберпросторі, і це також об’єднує їх.

Україна та США підтримують плідну співпрацю у сфері кіберзахисту як на міждержавному, так і на корпоративному рівнях.

Саме Сполучені Штати були однією з перших держав, що запропонувала і надала українцям допомогу під час атаки, яка сталася 14 січня. Саме цю дату можна вважати початком активної фази повномасштабної війни Росії проти України у кіберпросторі.

Проте й зараз провідні американські ІТ-компанії допомагають Україні протистояти ворогу.

“США продовжуватимуть підтримку й розвиток цифровізації та кіберзахисту України, а також важливу роботу з її захисту та захисту українського народу”, – зазначила Бріджит Брінк.

Своєю чергою, Михайло Федоров наголосив на тому, що США були і залишаються важливим партнером для України. Завдяки підтримці агентства США з міжнародного розвитку USAID, Україна вже реалізувала багато проєктів щодо її цифровізації.