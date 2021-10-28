Амбасадорка Сполучених Штатів Америки Крістіна Квін під час виголошення тосту підтримала трансатлантичні амбіції України.

Про це повідомило посольство США в Україні у Фейсбуці.

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін на міжнародній конференції “Одеські дебати” виголосила тост:

“Давайте відштовхнемо фальшиві наративи та дестабілізуючу поведінку Росії та залишимося об’єднаними та рішучими у гарантуванні права всіх країн в Європі щодо визначення власних шляхів зовнішньої політики та власних альянсів”, – заявила пані посол.

Крістіна Квін також наголосила, що Україна безумовно обрала свій шлях – євроатлантичну інтеграцію. Насамкінець пані посол додала: “За трансатлантичну єдність на підтримку України!”.