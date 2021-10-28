Про це повідомило посольство США в Україні у Фейсбуці.
Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін на міжнародній конференції “Одеські дебати” виголосила тост:
“Давайте відштовхнемо фальшиві наративи та дестабілізуючу поведінку Росії та залишимося об’єднаними та рішучими у гарантуванні права всіх країн в Європі щодо визначення власних шляхів зовнішньої політики та власних альянсів”, – заявила пані посол.
Крістіна Квін також наголосила, що Україна безумовно обрала свій шлях – євроатлантичну інтеграцію. Насамкінець пані посол додала: “За трансатлантичну єдність на підтримку України!”.
- Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має самостійно визначати свою зовнішню політику, зокрема й щодо вступу в НАТО. Ніхто зі світових гравців не має впливати на ці процеси.
- Раніше повідомлялося, що кандидати у канцлери ФРН від Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет і від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не вважають за можливе набуття Україною найближчим часом членства в ЄС і НАТО.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом альянсу, але цього не буде найближчим часом.