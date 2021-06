Про це повідомив речник посольства США в Twitter Джейсон Ребгольц.

“Прибув сьогодні до Москви. Готові з командою посольства співпрацювати ​у напрямі прогресу у зовнішньополітичних пріоритетах США та з Росією над нашою метою стабільних і передбачуваних відносин між нашими країнами”, — йдеться в заяві Саллівана, процитованій Ребгольцем.

Ambassador Sullivan: “Arrived back in Moscow today. Ready to work with the @USEmbRu team toward progress on U.S. foreign policy priorities, and with #Russia on our goal of a stable and predictable relationship between our countries.” pic.twitter.com/4rfNtV7wsY

