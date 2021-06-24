Посол США в Росії Джон Салліван повернувся до Москви. Напередодні посол Росії в США відновив свою роботу у Вашингтоні.

Про це повідомив речник посольства США в Twitter Джейсон Ребгольц.

“Прибув сьогодні до Москви. Готові з командою посольства співпрацювати ​у напрямі прогресу у зовнішньополітичних пріоритетах США та з Росією над нашою метою стабільних і передбачуваних відносин між нашими країнами”, — йдеться в заяві Саллівана, процитованій Ребгольцем.

Ambassador Sullivan: “Arrived back in Moscow today. Ready to work with the @USEmbRu team toward progress on U.S. foreign policy priorities, and with #Russia on our goal of a stable and predictable relationship between our countries.” pic.twitter.com/4rfNtV7wsY — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) June 24, 2021

У неділю, 20 червня, посольство Росії заявило, що посол Анатолій Антонов повернувся на свою посаду в столиці США.

❗️ On June 20, Anatoly Antonov, Ambassador of the Russian Federation to the United States, returned to Washington, D.C. and took up his duties. — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 20, 2021

Як відомо, посла Росії в США Анатолія Антонова відкликали ще навесні. Це сталося після того, як президент США назвав російського лідера “вбивцею”. Посла США в Росії Джона Саллівана відкликали до Вашингтона для консультацій у квітні.