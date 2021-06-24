Про це повідомив речник посольства США в Twitter Джейсон Ребгольц.
“Прибув сьогодні до Москви. Готові з командою посольства співпрацювати у напрямі прогресу у зовнішньополітичних пріоритетах США та з Росією над нашою метою стабільних і передбачуваних відносин між нашими країнами”, — йдеться в заяві Саллівана, процитованій Ребгольцем.
Ambassador Sullivan: “Arrived back in Moscow today. Ready to work with the @USEmbRu team toward progress on U.S. foreign policy priorities, and with #Russia on our goal of a stable and predictable relationship between our countries.” pic.twitter.com/4rfNtV7wsY
— Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) June 24, 2021
У неділю, 20 червня, посольство Росії заявило, що посол Анатолій Антонов повернувся на свою посаду в столиці США.
❗️ On June 20, Anatoly Antonov, Ambassador of the Russian Federation to the United States, returned to Washington, D.C. and took up his duties.
— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 20, 2021
Як відомо, посла Росії в США Анатолія Антонова відкликали ще навесні. Це сталося після того, як президент США назвав російського лідера “вбивцею”. Посла США в Росії Джона Саллівана відкликали до Вашингтона для консультацій у квітні.
- 16 червня, під час двостороннього саміту в Женеві президент Росії Володимир Путін та американський президент Джо Байден змогли домовитися про повернення послів. Йшлося про те, що посол США Джон Салліван та посол Росії Анатолій Антонов повернуться до відомств для продовження дипломатичних місій.