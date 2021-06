Про це повідомили в посольстві США в Росії.

16 червня, під час двостороннього саміту в Женеві президент Росії Володимир Путін та американський президент Джо Байден змогли домовитися про повернення послів. Йшлося про те, що посол США Джон Салліван та посол Росії Анатолій Антонов повернуться до відомств для продовження дипломатичних місій.

Як відомо, посла Росії в США Анатолія Антонова відкликали після того, як президент США назвав російського лідера “вбивцею”. Посла США в Росії Джона Саллівана відкликали до Вашингтона для консультацій у квітні.

“Після важливого саміту я з нетерпінням чекаю можливості найближчим часом повернутися до Москви, аби очолити сильну команду посольства США”, – цитує Саллівана представник посольства США в Росії Джейсон Ребхольц.

AmbSullivan: “After an important summit, I look forward to returning to Moscow soon to lead the strong team @USEmbRu as we implement #POTUS Biden’s policy directives outlined in Geneva, including strategic stability, #humanrights, a stable & predictable relationship w/ #Russia.”

