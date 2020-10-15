Надзвичайний і повноважний посол України в Білорусі Ігор Кизим зазначив, що ІТ-спільнота Білорусі сама попросила Україну спростити процедуру переїзду до країни.

Про це він написав у Facebook.

Міністерство закордонних справ Білорусі вручило ноту протесту українському послу Ігорю Кизиму через указ президента Володимира Зеленського про подовження терміну перебування білоруських IT-фахівців в Україні.

“Сьогодні, після тривалої перерви, викликаної, в тому числі і COVID -19, був запрошений в МЗС Республіки Білорусь, де мені вручили ноту щодо нібито “недружнього, відкрито дискримінаційного кроку з боку України” у зв’язку з указом президента України №420 / 2020 року, що стосується спрощення перебування і працевлаштування білоруських фахівців в Україні”, – відзначив посол.

“Відразу хочу обмовитися, що зустріч носила хоча і емоційний, але конструктивний характер і стосувалася не тільки цього питання. Але що стосується саме цього питання, то у мене особисто така постановка питання викликали певне нерозуміння, а перераховані в ноті посилання про нібито порушення Україною окремих базових двосторонніх міждержавних і міжурядових угод важко піддаються логіці”, – додав Ігор Кизим.

Він зазначив, указ Зеленського був прийнятий у зв’язку зі зверненнями тих самих білоруських ІТ-фахівців, яким було висловлено бажання працювати в Україні і їх проханнями створити для цього більш прийнятні умови їх перебування.

“При цьому очевидно, що якщо таке прохання було висловлено, значить їх щось ні влаштовує у себе вдома, в Білорусі. Вони захотіли поїхати в іншу країну і очевидно, що в силу багатьох обставин, Україна для них дуже привабливий вибір (зрозумілу мову, родинні зв’язки, загальна освіта і т.д.). І Україна готова людей прийняти. Так в чому ж тут “не дружність”, – зауважив дипломат.

За його словами, в контексті дій України не можна не згадати указ президента Білорусі №420 від 2014 року.

“Указ стосувався надання допомоги українцям, які були змушені через розв’язану Росією війни на українському Донбасі бігти, в тому числі, і в Білорусь. і мова зараз не в чисельності українців, яких прийняв братський білоруський народ ( спасибі йому за кожного українця), а в готовності у важкий період надати допомогу тим, хто її потребує. а бізнес, якої би сфери він не торкався, буде залишатися і працювати там, де створені умови для його розвитку, чесної конкуренції та отримання прибутку . І винятків, як мені здається, тут немає”, – пояснив посол.

“Збіг в номері (указу, – ред.), так би мовити, показовий”, – додав Кизим.