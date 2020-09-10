Посол України в Білорусі Ігор Кизим повернувся до Мінська після консультацій у Міністерстві закордонних справ України. Він заявив про провокації білоруських прикордонників.

Про це повідомляє видання TUT.by.

Кизима викликало до Києва для консультацій Міністерство закордонних справ України після того, як Білорусь передала Росії затриманих бойовиків “ПВК Вагнера” ​​і після заяв Олександра Лукашенка про те, що влада України втручається у внутрішні справи Білорусі.

Також Кизим розповів, що під час перетину українсько-білоруського кордону його машину грубо обшукали.

“Треба сказати, що мій в’їзд до Білорусі був, м’яко кажучи, не дуже дружнім і почався, як я це розцінюю, з провокації. Мій особистий автомобіль, на якому я повертався, піддався огляду білоруськими прикордонниками з порушенням норм міжнародного права про дипломатичні відносини та вже зовсім не в дусі наших дружніх двосторонніх відносин. При цьому керівником прикордонного пункту не було дано ніяких пояснень”, – сказав він.

Український посол повідомив, що не розуміє, що хотіли прикордонники знайти в багажнику. Він допускає, що могли шукати ледь не зброю.

“У всякому разі, інцидент для мене був неприємним. І як я зрозумів, начальника пункту пропуску “Нова Гута” було проінструктовано так зробити. Очевидно, що посольством була направлена ​​відповідна нота в МЗС Білорусі”, – сказав Кизим.

Що відбувається у Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, внаслідок наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.