Посол України в Берліні Андрій Мельник пропонує ввести ембарго на постачання нафти і газу з Росії як відповідь на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це він заявив в інтерв’ю dpa, передає DW.

“Настав час нарешті вразити панів у Кремлі жорсткою реакцією”, – заявив український посол.

При цьому він додав, що запропонованого рядом німецьких політиків припинення проекту “Північний потік – 2” недостатньо.

На думку Мельника, режим російського президента Володимира Путіна “повинен бути позбавлений найважливішого джерела доходів за свою агресивну політику”.

Український посол також запропонував припинити всі європейські інвестицій в економіку Росії.

“Підступний замах на отруєння Навального за допомогою хімічної зброї масового ураження – це не тільки неприхована загроза смерті всім критикам Путіна. Це удар в обличчя канцлера, федерального уряду і німецької громадськості, які були свідомо принижені”, – заявив дипломат.