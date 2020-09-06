Про це він заявив в інтерв’ю dpa, передає DW.
“Настав час нарешті вразити панів у Кремлі жорсткою реакцією”, – заявив український посол.
При цьому він додав, що запропонованого рядом німецьких політиків припинення проекту “Північний потік – 2” недостатньо.
На думку Мельника, режим російського президента Володимира Путіна “повинен бути позбавлений найважливішого джерела доходів за свою агресивну політику”.
Український посол також запропонував припинити всі європейські інвестицій в економіку Росії.
“Підступний замах на отруєння Навального за допомогою хімічної зброї масового ураження – це не тільки неприхована загроза смерті всім критикам Путіна. Це удар в обличчя канцлера, федерального уряду і німецької громадськості, які були свідомо принижені”, – заявив дипломат.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
- 2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.