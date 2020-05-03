Посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував парі проросійськи налаштованому ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру, згідно з яким дипломат наполягає, що Крим повернеться до складу України, а німецький політик стверджує зворотнє.

Про це повідомили в пресслужбі посольства України в Німеччині в Facebook.

Мельник назвав заяву колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера про необхідність зняття санкцій з Росії “криком відчаю”.

За словами Мельника, такі заяви кращим чином демонструють той факт, що санкції є ефективним інструментом в боротьбі з російською агресією.

“Чим голосніше пан Шредер і інші лобісти мілітаристської Москви на кожному розі кричать про те, що введені проти Росії санкції є нібито “безглуздими”, тим очевиднішим стає для німецької громадськості той незаперечний факт, що санкції ЄС і США прекрасно працюють і дуже боляче б’ють в саме серце і без того слабкої російської економіки, а значить і політичного керівництва”, – сказав Мельник.

Також посол запропонував 76-річному Шредеру парі у відповідь на заяву про те, що жоден президент РФ не поверне Україні Крим.

“Ще при його житті Крим неодмінно повернеться в лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході”, – повідомив Мельник.