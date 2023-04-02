Посол України у ФРН Олексій Макєєв різко розкритикував заклик цілої низки колишніх високопоставлених політиків із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та профспілкових лідерів до мирних переговорів між Росією та Україною.

Про це інформує Deutsche Welle.

Макєєв зазначив, що ця “мирна ініціатива — аж ніяк не першоквітневий жарт”, наголосивши, що “це чистий цинізм до численних жертв російської агресії”.

За його словами, дана ініціатива має одну єдину мету – “приховати злочини Росії і, отже, відповідальність російського режиму”.

На тлі жорстокої російської агресивної війни проти України єдиний можливий мирний заклик має звучати так: “Пан Путін, негайно виведіть свої війська з усієї української території!”, – наголосив дипломат.

31 березня мирну ініціативу запустили історик Петер Брандт – син колишнього канцлера ФРН Віллі Брандта спільно з колишнім главою Німецького об’єднання профспілок (DGB) Райнером Хоффманом і Reiner Hoffmann Міхаелем Мюллером.

У посланні міститься заклик до канцлера ФРН Олафа Шольца “добиватися разом із Францією посередницької допомоги з боку Бразилії, Китаю, Індії та Індонезії” з метою якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню у війні проти України.

Ініціатори переконані, що це необхідний крок для того, щоб покласти край смертям та виявити можливості для встановлення миру.