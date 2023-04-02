Про це інформує Deutsche Welle.
Макєєв зазначив, що ця “мирна ініціатива — аж ніяк не першоквітневий жарт”, наголосивши, що “це чистий цинізм до численних жертв російської агресії”.
За його словами, дана ініціатива має одну єдину мету – “приховати злочини Росії і, отже, відповідальність російського режиму”.
На тлі жорстокої російської агресивної війни проти України єдиний можливий мирний заклик має звучати так: “Пан Путін, негайно виведіть свої війська з усієї української території!”, – наголосив дипломат.
31 березня мирну ініціативу запустили історик Петер Брандт – син колишнього канцлера ФРН Віллі Брандта спільно з колишнім главою Німецького об’єднання профспілок (DGB) Райнером Хоффманом і Reiner Hoffmann Міхаелем Мюллером.
У посланні міститься заклик до канцлера ФРН Олафа Шольца “добиватися разом із Францією посередницької допомоги з боку Бразилії, Китаю, Індії та Індонезії” з метою якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню у війні проти України.
Ініціатори переконані, що це необхідний крок для того, щоб покласти край смертям та виявити можливості для встановлення миру.
Тільки так може бути прокладено шлях до побудови спільної архітектури безпеки в Європі”, – наголошується у посланні.
- Президент США Джо Байден розкритикував “мирний план”, який представив Китай для припинення війни в Україні. На думку глави Білого дому те, що запропонував Пекін, може бути вигідним лише для Росії.
- Близько двох третин європейців вірять та очікують на перемогу України у війні з Росією. Найбільше в українській перемозі переконані громадяни Польщі – 81%, натомість у Німеччині 55% розраховують на перемогу Києва. В Італії – найменший показник, проте навіть там у перемогу України вірять 51% респондентів.
- Міжнародний валютний фонд схвалив пакет допомоги Україні у $15,6 млрд для відновлення економіки постраждалої від конфлікту країни. Водночас програму підтримки розробили так, щоб вона працювала, навіть якщо економічні обставини значно погіршаться.