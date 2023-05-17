Джерело: Вадим Омельченко у Twitter.

15 травня ведуча передачі на RTL заявила, що “президент Зеленський був у Єлисейському палаці “зі своїм шапіто”, тобто з цирком.

Український посол обурився через заяви та вимагає вибачень.

“Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський здійснив велике турне, зокрема приїхавши з офіційним візитом до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії. Під час поїздок він порушував питання російсько-української війни та після чого глава держави заявив, що повертається до України з новими оборонними пакетами.