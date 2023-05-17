Джерело: Вадим Омельченко у Twitter.
15 травня ведуча передачі на RTL заявила, що “президент Зеленський був у Єлисейському палаці “зі своїм шапіто”, тобто з цирком.
Український посол обурився через заяви та вимагає вибачень.
“Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття”, – йдеться у повідомленні.
Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami🇫🇷.Sans empathie, sans responsabilité. J'exige des excuses envers mon Président et mon peuple🇺🇦qui souffre et se bat pour sa liberté mais aussi pour la vôtre et pour la possibilité de profiter de la légèreté de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk
— Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) May 16, 2023
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський здійснив велике турне, зокрема приїхавши з офіційним візитом до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії. Під час поїздок він порушував питання російсько-української війни та після чого глава держави заявив, що повертається до України з новими оборонними пакетами.
- Поїздки президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії продемонстрували зміну політичного ландшафту щодо підтримки Києва, оскільки зростає занепокоєння щодо підтримки США в умовах наближення президентських виборів.
- Колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес привітав надання Великою Британією далекобійних ракет Storm Shadow, зауваживши, що вони дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах території незаконно окупованого Криму.