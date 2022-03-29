Посол України у ФРН Андрій Мельник розповів, хто із німецьких міністрів був впевнений, що Україна, після широкомасштабного вторгнення Росії, протримається лише декілька годин.

Про це Андрій Мельник розповів в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами українського посла, у день широкомасштабного російського вторгнення в Україну, він спілкувався з багатьма чиновниками. Серед них був і міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер, який сказав Мельнику, що “Україні залишилось декілька годин”.

Український посол зазначив, що Лінднер сидів перед ним з “ввічливою посмішкою” та поводив себе так, ніби поразка України – це вже давно вирішене питання.

Тоді ж міністр фінансів Німеччини заявив, що вже немає сенсу допомагати Україні озброєнням та відключати Росію від платіжної системи SWIFT.

“Це була найгірша розмова у моєму житті”, – наголосив Андрій Мельник.

Відомо, що три тижні тому посол України у ФРН розповів про цю ситуацію іншому німецькому виданню “Der Spiegel”. Після цього Мельнику почали жалітись “люди Лінднера”.