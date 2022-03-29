Про це Андрій Мельник розповів в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За словами українського посла, у день широкомасштабного російського вторгнення в Україну, він спілкувався з багатьма чиновниками. Серед них був і міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер, який сказав Мельнику, що “Україні залишилось декілька годин”.
Український посол зазначив, що Лінднер сидів перед ним з “ввічливою посмішкою” та поводив себе так, ніби поразка України – це вже давно вирішене питання.
Тоді ж міністр фінансів Німеччини заявив, що вже немає сенсу допомагати Україні озброєнням та відключати Росію від платіжної системи SWIFT.
“Це була найгірша розмова у моєму житті”, – наголосив Андрій Мельник.
Відомо, що три тижні тому посол України у ФРН розповів про цю ситуацію іншому німецькому виданню “Der Spiegel”. Після цього Мельнику почали жалітись “люди Лінднера”.
- Нагадаємо, 27 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення в Україну є “поверненням до імперіалізму”. Відтак попередив РФ стосовно наслідків можливого нападу на країни НАТО.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не готова відмовитися від споживання російського газу, однак закликав країни Європейського Союзу швидше позбутися залежності від нього.
- Відомо що посол України в Німеччині Андрій Мельник 17 березня відвідав ток-шоу “Maybrit Illner”. Ведучий спробував звинуватити Україну в гуманітарній катастрофі після вторгнення РФ. Мельник назвав питання ведучого цинічним та заявив, що лише Росія несе відповідальність за втрати серед цивільного населення.
- Також радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що думка Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца про покладання провини за війну винятково на Путіна є помилковою. Подоляк у своїй заяві спирається на дані соцопитувань, які свідчать, що більшість росіян підтримують війну проти України.