Андрій Мельник зреагував на рішення влади Берліну, яка заборонила використання української символіки на пам'ятних заходах 8 і 9 травня. На думку українського посла - це "катастрофічне політичне рішення".

Про це дипломат заявив спільній корпоративній новинній німецькій медіагрупі RedaktionsNetzwerk Deutschland.

За словами Мельника, він обурений та шокований рішенням поліції Берліну щодо заборони української символіки 8 та 9 травня.

“Це ляпас Україні і ляпас українському народу”, – сказав український посол.

Він додав: те, що поліція німецької столиці рівноцінно заборонила публічно використовувати український та російський прапори – це великий скандал, адже під прапором РФ вчиняються жахливі воєнні злочини проти України та українців.

“Це не просто свідчить про відсутність такту, а є катастрофічним політичним рішенням”, – наголосив Мельник.

Посол України у Німеччині додав, що може зрозуміти правоохоронців, які таким чином хочуть забезпечити безпеку у місті, однак він не розуміє, чому держава-жертва та держава-винуватець прирівнюються один до одного. Тому Мельник закликав очільницю Берліну Франциску Гіффай та сенаторку з внутрішніх справ Іріс Шпренгер негайно скасувати це “сумнівне рішення”.