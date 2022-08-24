Посол України у Ватикані Андрій Юраш 24 серпня розкритикував Папу Римського Франциска за те, що він назвав російську пропагандистку Дар’ю Дугіну, доньку відомого російського ультранаціоналіста, яка загинула під Москвою під час вибуху автомобіля, невинною жертвою війни.

Про це повідомляє Reuters.

Це дуже незвично для послів у Ватикані публічно критикувати Папу римського, зазначило інформаційне агентство.

“Невинні платять за війну”, — заявив Франциск раніше на своїй загальній аудієнції в середу у реченні, де він згадав “ту бідолашну дівчину, підкинуту в повітря бомбою під сидінням автомобіля в Москві”.

РФ звинуватила у вбивстві українських агентів, Київ це звинувачення заперечив.

Олександр Дугін, батько Дар’ї, довгий час виступав за об’єднання російськомовних та інших територій у нову російську імперію, яка, зокрема, мала б включати Україну.

Сама пропагандистка Дар’я Дугіна підтримувала ідеї свого батька і виступала на російському державному телебаченні, щоб підтримати війну РФ в Україні.

Андрій Юраш, посол України при Святому Престолі, назвав слова Папи “розчаруванням”.

“Як можна згадувати одну з ідеологів російського імперіалізму як невинну жертву? Її вбили росіяни”, – зазначив він.

Юраш наголосив, що “не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора і жертву, ґвалтівника і зґвалтованого”.

У Ватикані не відразу зреагували на коментарі посла України.

Минулого місяця в інтерв’ю Reuters Франциск сказав, що хоче відвідати Київ, але також хотів би поїхати до Москви, бажано спочатку, щоб сприяти миру.

21 серпня Дар’я загинула на околицях російської столиці, де в неї вибухнув та згорів автомобіль, який належав її батьку. Першими про те, що вона, ймовірно загинула, близько 24:00 сповістили російські Telegram-канали Baza та 112. Вони опублікували відео з місця подій. Дугіна заявляла, що той, хто відстоює певні ідеї, “має бути готовими за них померти”. Втім, вже 21 серпня ЗМІ та соцмережами стала поширюватися звістка про її загибель. Хто вона така та що відомо про її наративи щодо російсько-української війни.