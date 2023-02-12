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Посол України у Великій Британії про коливання Заходу щодо винищувачів: «Це те, що ми чули відносно танків»

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна "почекає і побачить", чи погодяться її союзники на прохання країни надіслати винищувачі, після того, як президент Польщі зауважив, що ймовірне погодження має бути "спільним рішенням".

Неділя, 12 лютого 2023, 23:52
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Про це інформує CNN.

Анджей Дуда зазначив, що будь-який крок союзників України щодо передачі винищувачів Києву має бути “спільним рішенням”.

Сьогоднішнє рішення пожертвувати будь-які літаки, будь-які F-16, пожертвувати їх за межі Польщі — це дуже серйозне рішення. І це непросто для нас прийняти”, — заявив він, пояснивши, що Польща має обмежену кількість винищувачів.

На запитання чи розчарували його слова Дуди, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко відповів, що “ні”, почекаємо і побачимо, зазначив він.

Це те, що ми чули про танки. Це те, що ми чули про артилерію, що ми чули про все”, – додав дипломат.

Пристайко зазначив, що певні світові лідери “мають сказати ці слова заради єдності альянсу”. За його словами, просто необхідно створити компроміс між усіма країнами та прийняти якесь групове рішення.

9 лютого президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європейській раді у Брюсселі наголосив на потребі України в сучасних винищувачах.

10 лютого міністр оборони Нідерландів повідомив, що український уряд офіційно звернувся до Нідерландів з проханням про винищувачі F-16 американського виробництва.

Зауважимо, колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.

Вже 12 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін і його український колега Олексій Резніков обговорили “пріоритети”, включаючи протиповітряну оборону та артилерію, для майбутніх зустрічей союзників Києва в Брюсселі.

Окрім цього, раніше посол Польщі у Вашингтоні Марек Маґєровський зазначив, що РФ виявила стійкість перед західними санкціями, тож необхідно бути готовими до тривалої конфронтації з Москвою.

Теги: Вадим Пристайко, Велика Британія, винищувачі, політичне питання, танки

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