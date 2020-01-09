Посол України в Ізраїлі по ходу зустрічі в місцевому МЗС пояснив ізраїльській стороні "позицію про контрпродуктивність дискусії, здійснюваної послом Ізраїлю в Україні по внутрішній українській політиці".

Про це повідомляє прес–служба посольства в Twitter.

“Посол України зазначив, що відродження і збереження національної пам’яті українського народу є одним з пріоритетних напрямів державної політики України. Дискусії в цій сфері повинні проходити на рівні істориків і експертів“, – сказано в заяві посольства.

Відзначається, що приводом для такої реакції українського посла стала заява послів Польщі та Ізраїлю в Україні з критикою офіційних вшанувань Степана Бандери, Андрія Мельника, Івана Липи та інших героїв ОУН–УПА.

Раніше в МЗС України викликали посла Республіки Польща Бартоша Ціхоцького через його заяву про діячів Організації українських націоналістів і Української повстанської армії .