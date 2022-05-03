Про це він заявив у коментарі Tagesschau.
Мельник вільно володіє німецькою, тому вжив щодо Шольца вираз “beleidigte Leberwurst spielen”. Він означає поведінку людини, яка образилася без причини. Водночас він дослівно перекладається як “грати у скривджену паштетну ковбасу”.
“Удавати, що ти образився — це не надто нагадує державницьку поведінку. Йдеться про війну на знищення, яка є найбільш брутальною з часів нацистського нападу на Україну, це не дитячий садочок”, — зазначив посол.
Нагадаємо, що Шольц відмовився відвідувати Україну, адже у квітні Київ не прийняв президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.
- Раніше Україна відхилила пропозицію офіційного візиту президента Німеччини, назвавши зустріч “небажаною”.
- Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що Штайнмаєр, як і його офіс не зверталися щодо офіційного візиту до Києва.
- Пізніше віцеканцлер ФРН Роберт Габек розкритикував українську владу, яка не захотіла прийняти Штайнмаєра. За словами Габека, “відмовивши Штайнмаєру, Україна відмовила Німеччині”.