Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца приїхати в Україну, зауваживши, що він "грає скривджену паштетну ковбасу".

Про це він заявив у коментарі Tagesschau.

Мельник вільно володіє німецькою, тому вжив щодо Шольца вираз “beleidigte Leberwurst spielen”. Він означає поведінку людини, яка образилася без причини. Водночас він дослівно перекладається як “грати у скривджену паштетну ковбасу”.

“Удавати, що ти образився — це не надто нагадує державницьку поведінку. Йдеться про війну на знищення, яка є найбільш брутальною з часів нацистського нападу на Україну, це не дитячий садочок”, — зазначив посол.

Нагадаємо, що Шольц відмовився відвідувати Україну, адже у квітні Київ не прийняв президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.