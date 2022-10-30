Владі Німеччини не варто приймати росіян, які ухиляються від мобілізації, таку думку висловив новий посол України в Берліні Олексій Макєєв 30 жовтня.

Про це інформує DW.

Росіяни, які залишають батьківщину через небажання бути мобілізованими на війну проти України, представляють “ризик для безпеки” не тільки Німеччині, а й “усіх молодих українок з дітьми, які зрештою вимушено опиняться поряд із цими чоловіками у гуртожитках для біженців”.

З РФ “біжать молоді чоловіки, які ні про що не шкодують, але все одно хочуть ухилитися від військової служби, а в результаті роз’їжджають в автоколоннах німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами”, нагадує Макєєв.

Коментуючи відмову Києва вести з президентом РФ Володимиром Путіним переговори про припинення війни, Макєєв підтвердив, що з Путіним жодних переговорів Україна не вестиме. Адже переговори останніх восьми років призвели до того, що під російською окупацією опинилися вже не сім, а 20 відсотків української території.

Посол України у ФРН нагадав, що з початку російської агресії тисячі українців загинули від рук військовослужбовців РФ, а також зазнали насильства та тортур.

“Скільки ще Буч ми повинні пред’явити світові, щоб усім стало зрозуміло, що вести переговори з росіянами не можна?”, – резюмував він.

Територію РФ намагаються покинути заможні громадяни. Вони готові платити по 25 тисяч фунтів стерлінгів за можливість покинути РФ приватними літаками. Протягом перших тижнів мобілізації на територію Казахстану в’їхало близько 100 тисяч громадян РФ, росіяни також виїжджали до Грузії, Фінляндії, Монголії та інших країн.

Грузія відкрила пішохідний прохід через величезні затори на кордоні. У відповідь уряд РФ вирішив створити мобілізаційний пункт прямо на КПП. У Грузії опозиційний рух “Дроа” анонсував проведення акції через масове прибуття росіян.

Водночас згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом Infratest dimap, більш ніж половина німецьких респондентів (54%) виступають за прийом Німеччиною ухилянтів від мобілізації в РФ, тоді як 35% налаштовані негативно.