Про це Мелінда Сіммонс написала у Twitter.
“Зараз на вулиці шумно. Судячи зі звуку, схоже, що українській ППО доводиться посилено працювати у Києві, щоб відповісти на “першотравневий будильник” Росії”, – написала вона.
За даними Київської МВА, зранку росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку України. Зазначено, що це друга поспіль атака за останні 3 дні.
“За попередньою інформацією, обстріл ракетами було здійснено з літаків стратегічної авіації (типу Ту-95МС)”, — йдеться у повідомленні КМВА.
Російські війська завдавали удару комплексно: одночасно крилатими ракетами та дронами. За даними Київської МВА, повітряному просторі столиці силами української ППО було знищено всі ворожі ракети та БПЛА. Дані уточнюються.
Щодо жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не повідомлялося.
- 1 травня росіяни двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район Дніпропетровської області. Станом на 7:45 відомо, що по допомогу медичних працівників звернулося 25 осіб, із них троє – діти.
- 1 травня близько 2:30 російські армійці атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.