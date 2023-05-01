Про це Мелінда Сіммонс написала у Twitter.

“Зараз на вулиці шумно. Судячи зі звуку, схоже, що українській ППО доводиться посилено працювати у Києві, щоб відповісти на “першотравневий будильник” Росії”, – написала вона.

За даними Київської МВА, зранку росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку України. Зазначено, що це друга поспіль атака за останні 3 дні.