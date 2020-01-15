Посольства Німеччини та Канади розкритикували законопроєкт Зеленського щодо децентралізації

Про це повідомили пресслужби посольств.
“Зміни до Конституції щодо децентралізації повинні зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіше, ніж швидкість!“ — йдеться у заяві посольства Німеччини.
Крім того, у дипредставництві Канади наголосили, що законопроєкт № 2598 обмежує демократичні процеси.
“Німеччина поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроєкту № 2598, який обмежує демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами ЄС“, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні планує розглянути законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації влади для направлення його до Конституційного суду.
- Раніше президент Володимир Зеленський скерував до Парламенту новий вдосконалений законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.