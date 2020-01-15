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Посольства Німеччини та Канади розкритикували законопроєкт Зеленського щодо децентралізації

Посольства Німеччини й Канади в Україні занепокоєні через можливе ухвалення законопроєкту президента Володимира Зеленського про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади.

Середа, 15 січня 2020, 12:14

Про це повідомили пресслужби посольств.

“Зміни до Конституції щодо децентралізації повинні зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіше, ніж швидкість!“ — йдеться у заяві посольства Німеччини.

Крім того, у дипредставництві Канади наголосили, що законопроєкт № 2598 обмежує демократичні процеси.

“Німеччина поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроєкту № 2598, який обмежує демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами ЄС“, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні планує розглянути законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації влади для направлення його до Конституційного суду.

  • Раніше президент Володимир Зеленський скерував до Парламенту новий вдосконалений законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.
Теги: Володимир Зеленський, Законопроект, посольства, децентрализация

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