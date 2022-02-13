Франція поки не закликає своїх громадян виїхати з України, проте радить запастись водою, їжею та теплим одягом. У посольстві наголосили щодо особливої пильності та порадили "відтермінувати усі поїздки" до України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У повідомленні, опублікованому 13 лютого на сайті посольства Франції в Києві, посол Франції Етьєн де Понсен наголошує на необхідності мати повний бак бензину для транспортних засобів та запастися додатковим пальним.

“Наші загальні рекомендації та рекомендації здорового глузду залишаються актуальними, ніж будь-коли: наприклад, мати оновлені документи, що посвідчують особу, та реєструватися. Ми також рекомендуємо вам підготувати для всіх практичних цілей кілька запасів води, їжі та теплого одягу, а також переконатися, що бак вашого автомобіля заповнений, або навіть мати кілька додаткових припасів”, – йдеться у повідомленні.

Водночас він зауважує, що посольство залишається відкритим. Натомість французька школа в Києві “Анна де Київ” розпочинає лютневі канікули на декілька днів раніше, тобто наступного вівторка, “аби дозволити бажаючим піти на канікули трохи раніше”.

Окрім цього, у посольство рекомендували громадянам відтермінувати “всі поїздки в Україну”, а поїздки в прикордонні райони категорично не рекомендується.

Проте, у посольстві наголосили, що на даному етапі не дають загальної рекомендації французам, які проживають в Україні, полишити країну.