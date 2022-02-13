Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У повідомленні, опублікованому 13 лютого на сайті посольства Франції в Києві, посол Франції Етьєн де Понсен наголошує на необхідності мати повний бак бензину для транспортних засобів та запастися додатковим пальним.
“Наші загальні рекомендації та рекомендації здорового глузду залишаються актуальними, ніж будь-коли: наприклад, мати оновлені документи, що посвідчують особу, та реєструватися. Ми також рекомендуємо вам підготувати для всіх практичних цілей кілька запасів води, їжі та теплого одягу, а також переконатися, що бак вашого автомобіля заповнений, або навіть мати кілька додаткових припасів”, – йдеться у повідомленні.
Водночас він зауважує, що посольство залишається відкритим. Натомість французька школа в Києві “Анна де Київ” розпочинає лютневі канікули на декілька днів раніше, тобто наступного вівторка, “аби дозволити бажаючим піти на канікули трохи раніше”.
Окрім цього, у посольство рекомендували громадянам відтермінувати “всі поїздки в Україну”, а поїздки в прикордонні райони категорично не рекомендується.
Проте, у посольстві наголосили, що на даному етапі не дають загальної рекомендації французам, які проживають в Україні, полишити країну.
- Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Великої Британії також закликають своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити територію нашої країни.
- Раніше у повідомлені Міністерства закордонних справ Латвії, з огляду на “серйозну загрозу безпеці з боку Росії поблизу українського кордону та реальну загрозу ескалації ситуації”, громадянам Латвії рекомендовано найближчим часом виїхати з України.
- Також стало відомо, що міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що посольство Австралії тимчасово змінює місто роботи – переїжджає з Києва до тимчасового офісу у Львові.
- Раніше міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оприлюднила заяву про те, що дипломатичний персонал її країни буде переміщений із Києва до Львова.
- Водночас у Європейському Союзі повідомили, що не мають наміру закривати своїх представництв.