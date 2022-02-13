Про це повідомляється на сайті уряду Канади.

Очільниця МЗС заявила, що з огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, влада країни ухвалила рішення перенести діяльність посольства Канади до тимчасового офісу у Львові та тимчасово призупинити роботу посольства в Києві.

Одначе, міністерка наголосила, що дипломатична присутність Канади та активна її участь у житті України триватиме і надалі.

Також послуги для громадян Канади також продовжуватимуть надаватися з тимчасового офісу, але лише за попереднім записом. 

Обмеженішими можуть стати можливості Канади надавати консульську допомогу. Роботу в посольстві у Києві відновлять лише після стабілізації ситуації на кордоні та з появою можливості гарантувати працівникам посольства та громадянам Канади безпеки. 

Канадці мають і надалі уникати поїздок в Україну. Ми закликаємо тих, хто зараз перебуває в Україні, виїхати зараз”, – наголошує Мелані Жолі.