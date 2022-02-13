Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оприлюднила заяву про те, що дипломатичний персонал її країни буде переміщений із Києва до Львова.

Про це повідомляється на сайті уряду Канади.

Очільниця МЗС заявила, що з огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, влада країни ухвалила рішення перенести діяльність посольства Канади до тимчасового офісу у Львові та тимчасово призупинити роботу посольства в Києві.

Одначе, міністерка наголосила, що дипломатична присутність Канади та активна її участь у житті України триватиме і надалі.

Також послуги для громадян Канади також продовжуватимуть надаватися з тимчасового офісу, але лише за попереднім записом.

Обмеженішими можуть стати можливості Канади надавати консульську допомогу. Роботу в посольстві у Києві відновлять лише після стабілізації ситуації на кордоні та з появою можливості гарантувати працівникам посольства та громадянам Канади безпеки.

Канадці мають і надалі уникати поїздок в Україну. Ми закликаємо тих, хто зараз перебуває в Україні, виїхати зараз”, – наголошує Мелані Жолі.