Про це повідомляється на сайті уряду Канади.
Очільниця МЗС заявила, що з огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, влада країни ухвалила рішення перенести діяльність посольства Канади до тимчасового офісу у Львові та тимчасово призупинити роботу посольства в Києві.
Одначе, міністерка наголосила, що дипломатична присутність Канади та активна її участь у житті України триватиме і надалі.
Також послуги для громадян Канади також продовжуватимуть надаватися з тимчасового офісу, але лише за попереднім записом.
Обмеженішими можуть стати можливості Канади надавати консульську допомогу. Роботу в посольстві у Києві відновлять лише після стабілізації ситуації на кордоні та з появою можливості гарантувати працівникам посольства та громадянам Канади безпеки.
Канадці мають і надалі уникати поїздок в Україну. Ми закликаємо тих, хто зараз перебуває в Україні, виїхати зараз”, – наголошує Мелані Жолі.
- Нагадаємо, на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну низка країн закликала своїх громадян залишити нашу державу. Водночас у Європейському Союзі повідомили, що не мають наміру закривати своїх представництв.
- Однак, МЗС Нідерландів закликає своїх громадян залишити територію України.
- Також журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів, що американцям телефонують з Державного департаменту США та просять негайно залишити Україну.
- Відомо, що у Міністерстві закордонних справ Великої Британії також закликають своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити територію нашої країни.
- Раніше у повідомлені Міністерства закордонних справ Латвії, з огляду на “серйозну загрозу безпеці з боку Росії поблизу українського кордону та реальну загрозу ескалації ситуації”, громадянам Латвії рекомендовано найближчим часом виїхати з України.