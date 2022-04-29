Посол Нідерландів Єннес де Мол разом з невеликою групою співробітників посольства повернуться до столиці України вже сьогодні, 29 квітня.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського уряду.

Зазначено, що відповідне рішення було ухвалено з огляду на те, що Нідерланди мають “уважно стежити за поточною ситуацією в Україні”, а також підтримувати контакти з українським урядом.

“Зокрема, (посольство повертається – ред.) щоб оцінити ризики, побачити, де потрібна екстрена допомога, або побачити, як реалізується гуманітарна допомога, надана Нідерландами”, – додали у повідомленні.

Водночас урядовці надалі закликають своїх громадян утриматися від поїздок до України через потенційну загрозу. Також консульський відділ посольства Нідерландів в Україні поки не працюватиме.