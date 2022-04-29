Про це повідомляє пресслужба нідерландського уряду.
Зазначено, що відповідне рішення було ухвалено з огляду на те, що Нідерланди мають “уважно стежити за поточною ситуацією в Україні”, а також підтримувати контакти з українським урядом.
“Зокрема, (посольство повертається – ред.) щоб оцінити ризики, побачити, де потрібна екстрена допомога, або побачити, як реалізується гуманітарна допомога, надана Нідерландами”, – додали у повідомленні.
Водночас урядовці надалі закликають своїх громадян утриматися від поїздок до України через потенційну загрозу. Також консульський відділ посольства Нідерландів в Україні поки не працюватиме.
- Нагадаємо, австрійські дипломати повернулися до столиці України вперше після початку російського вторгнення. Посольство Австрії відновлює свою роботу вже з 27 квітня.
- Працівники посольства США в Україні вже повернулись до Львова та наразі готуються до відновлення роботи у столиці.