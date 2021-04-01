Про це повідомляє пресслужба посольства.

Попри те, що Хорватія до 15 квітня продовжила обмеження на перетин кордону, українці можуть відвідувати країну за певних умов

Зокрема, на в’їзд мають право громадяни України на виняткових підставах:

1. Медичні працівники, дослідники у галузі охорони здоров’я, працівники по догляду за людьми похилого віку.

2. Прикордонники.

3. Працівники у транспортній галузі.

4. Дипломати, співробітники міжнародних організацій, військові, працівники поліції, працівники в гуманітарній сфері та особи цивільного захисту при виконанні своїх службових обов’язків.

5. Особи, які подорожують транзитом.

6. Особи, які подорожують з метою навчання.

7. Моряки.

8. Особи, які подорожують з туристичною метою за наявності документального підтвердження про сплату у повному обсязі на запланований період перебування готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії.

9. Особи, які подорожують з невідкладних особистих / сімейних причин, ділових причин (наявність запрошення від приймаючої сторони) чи мають інші економічні інтереси.

10. Особи, які подали прохання до поліції на роботу та проживання в Хорватії, у тому числі ІТ фрілансери (digital nomads), за умови, що компетентний орган Хорватії прийняв позитивне рішення на їх проживання в Хорватії.

Дозвіл на в’їзд у Хорватію буде надано за наявності підтвердження підстави в’їзду та одного з таких документів:

документ, який підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону;

документ, який підтверджує негативний результат швидкого тесту на антиген SARS-CoV-2, який визначають спільно країни Європейського Союзу, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону. За умови перебування в Хорватії понад 10 днів, тест необхідно повторити на території Хорватії до 10-го дня від дати видачі попереднього тесту;

документ, який підтверджує вакцинацію особи від Covid-19, яка була щеплена другою дозою вакцини не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію. Якщо вакцина передбачає одну дозу, то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію;

документ, який містить інформацію про позитивний ПЛР-тест чи швидкий тест на антиген, який підтверджує, що особа одужала від вірусу SARS-CoV-2 протягом 180 днів, документ має бути отриманий не раніше 11 днів до моменту в’їзду в Хорватію, або підтвердження лікаря, що особа хворіла на Covid-19;

в’їзд в Хорватію може бути дозволений за умови перебування на самоізоляції 10 днів або здачі тестів на території Хорватії за свій кошт та за негативного результату – вихід із самоізоляції.

Діти до 7 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками/опікунами, які мають негативний результат ПЛП-тесту, швидкого тесту на антиген чи підтвердження лікаря, що особа хворіла на Covid-19.

Особи, у тому числі й громадяни України, які прибувають до Хорватії з країн, де поширено новий штам коронавірусу, при в’їзді в Хорватію повинні пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 год.), а також їм буде призначена 14-денна самоізоляція. Самоізоляцію можна зменшити до 7 днів за умови здачі додаткового ПЛР-тесту за власний кошт на території Хорватії (після 7 днів самоізоляції) і якщо тест буде негативний.

Громадяни України, які планують в’їжджати до Хорватії з метою здійснення волонтерської діяльності на територіях, які постраждали від землетрусу (Сісачко-Мославачка жупанія, частина Загребської та Карловацької жупаній), мають право в’їхати до Хорватії без негативного результату ПЛР-тесту за умови наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту Хорватії.

Особи, які прямують Хорватією транзитом, повинні залишити територію країни протягом 12 годин з моменту в’їзду. В іншому випадку їй автоматично призначається самоізоляція.

За наявності підстави для в’їзду до Хорватії необхідно зареєструвати свій намір на сайті МВС Хорватії https://entercroatia.mup.hr/ та роздрукувати реєстраційний номер заявки – таке підтвердження пришвидшить перетин кордону, однак не є дозволом на в’їзд від МВС Хорватії.