Посольство України в Китаї рекомендувало українцям по можливості залишити КНР через поширення небезпечного коронавірусу 2019 nCoV.

Відповідне повідомлення оприлюднено на Facebook-сторінці посольства.

“У зв’язку зі стрімким поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), посольство України в КНР настійливо рекомендує українським громадянам, які перебувають на території Китаю, виїхати з цієї країни в разі наявності такої можливості”, – наголошується в повідомленні .

Наразі посольство здійснює постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї і підтримує контакти з відповідними органами цієї країни.

Також опрацьовуються всі можливі варіанти надання допомоги українцям, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовані карантинні обмеження.

“Серед іншого вивчається й можливість їхньої евакуації, на випадок, якщо таке рішення буде прийняте керівництвом нашої держави”, – наголосили в посольстві.

У диппредставництві радять українцям стежити за оперативною інформацією на сайтах посольства України в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) і МЗС України (https://mfa.gov.ua/), повідомленнями в ЗМІ і чітко дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади.

У разі надзвичайної ситуації потрібно негайно телефонувати на “гарячу лінію” посольства: +86 137 01230647.

Напередодні в Міністерстві закордонних справ України рекомендували українцям тимчасово утриматися від поїздок без необхідності в провінцію Хубей і місто Ухань, де зберігається найбільший ризик зараження.

“Просимо взяти до уваги, що органами влади Китаю частково чи повністю карантинні заходи запроваджено у 16 містах провінції Хубей (Ухань, Хунган, Сян’ян, Їчан, Цзінмень, Сяннін, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Ечжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Дан’ян та Чибі). Крім того, підтверджено випадки інфікування цим небезпечним вірусом на території практично всіх китайських провінцій, міст центрального підпорядкування, автономних районів та спеціальних автономних районів Гонконг і Макао”, – наголосили в МЗС.

Громадянам України, які запланували подорож до Китаю або зараз знаходяться в цій країні, рекомендується:

• при плануванні подорожі в КНР або всередині країни враховувати ризики, пов’язані з поширенням вірусу, проявляти підвищену пильність і уточнювати актуальну епідемічну ситуацію в регіоні відвідування;

• вживати тільки належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження і рибу;

• уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), відвідування ринків з продажу м’яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;

• не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;

• ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідування місць масового скупчення людей і перед їжею; користуватися антисептичними засобами на спиртовій основі;

• при симптомах, схожих на грип або ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель і т.д.) мінімізувати контакти з іншими людьми і невідкладно звернутися в медичний заклад.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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