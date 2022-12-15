Про це інформує CNN.
За словами офіційних осіб США, адміністрація Байдена завершує розробку планів передачі передової системи протиповітряної оборони великої дальності в Україну, щоб допомогти протистояти атакам Москви.
Натогмість у заяві російського посольства йдеться, що у разі спорядження цих систем, це буде “черговим провокаційним кроком США, який може призвести до непередбачуваних наслідків”.
Також в РФ погрожують, що продовження постачання зброї в Україну “лише посилить відчуття безкарності режиму Зеленського та підштовхне його до нових злочинів проти мирного населення” в чотирьох областях України, які Росія незаконно анексувала.
У заяві також розкритикували підтримку США, зазначивши, що “стратегія Вашингтона завдає величезної шкоди не тільки російсько-американським відносинам, але й створює додаткові ризики для глобальної безпеки”.
Виступаючи раніше, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що будь-які ракети Patriot, відправлені в Україну, “будуть законними цілями для російських військ”.
Зауважимо, що напередодні CNN повідомив про те, що Білий дім доопрацьовує плани щодо спорядження системи протиракетної оборони Patriot в Україну. Водночас за даними інших ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена планує передати Україні одну батарею Patriot, яка має до 8 пускових установок.
Щобільше, у США вирішили розширити підготовку для бійців Збройних сил України. Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден.
Окрім цього, стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує надіслати в Україну сучасне електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєзапаси на так звані “розумні бомби”, здатні з високою точністю вражати позиції противника.
- Велика Британія оголосила про надання нового пакету допомоги Україні. Військова підтримка розрахована на 50 млн фунтів стерлінгів.
- Італія постачатиме зброю Україні до того часу, поки не почнуться мирні переговори з Російською Федерацією щодо припинення широкомасштабної війни проти України.
- У Німеччині почали будувати завод з виробництва боєприпасів середнього калібру. Серед них є набої для зенітних установок Gepard, які Берлін передавав Києву.