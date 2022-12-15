14 грудня посольство РФ у Вашингтоні заявило, що будь-яке постачання американських Patriot в Україну може "призвести до непередбачуваних наслідків" і загрожувати глобальній безпеці.

Про це інформує CNN.

За словами офіційних осіб США, адміністрація Байдена завершує розробку планів передачі передової системи протиповітряної оборони великої дальності в Україну, щоб допомогти протистояти атакам Москви.

У заяві російського посольства йдеться, що у разі спорядження цих систем, це буде “черговим провокаційним кроком США, який може призвести до непередбачуваних наслідків”.

Також в РФ погрожують, що продовження постачання зброї в Україну “лише посилить відчуття безкарності режиму Зеленського та підштовхне його до нових злочинів проти мирного населення” в чотирьох областях України, які Росія незаконно анексувала.

У заяві також розкритикували підтримку США, зазначивши, що “стратегія Вашингтона завдає величезної шкоди не тільки російсько-американським відносинам, але й створює додаткові ризики для глобальної безпеки”.

Виступаючи раніше, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що будь-які ракети Patriot, відправлені в Україну, “будуть законними цілями для російських військ”.

Зауважимо, що напередодні CNN повідомив про те, що Білий дім доопрацьовує плани щодо спорядження системи протиракетної оборони Patriot в Україну. Водночас за даними інших ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена планує передати Україні одну батарею Patriot, яка має до 8 пускових установок.

Щобільше, у США вирішили розширити підготовку для бійців Збройних сил України. Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден.

Окрім цього, стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує надіслати в Україну сучасне електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєзапаси на так звані “розумні бомби”, здатні з високою точністю вражати позиції противника.