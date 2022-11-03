Російське посольство у Польщі орендувало базу відпочинку на території лісового масиву. Коли відомство РФ не змогло оплачувати оренду, воно відмовилось покидати базу і польській владі довелось відібрати її. Після цього з'ясувалось, що базі відпочинку завдано чималих збитків.

Про це розповів заступник міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Едвард Сярка, повідомляє tvn24.

За його словами, посольство Росії у Польщі орендувало базу відпочинку на території лісового масиву Яблонна під Варшавою біля Зегжинського водосховища. Коли росіяни припинили виплачувати кошти за оренду, договір було розірвано. Це сталось ще у середині квітня.

Та попри розірвання договору, російські дипломати відмовлялись звільняти базу, тому польській владі довелось відібрати її.

Коли влада отримала доступ до бази відпочинку, з’ясувалось, що її приміщенням завдано чималих збитків.

“Базу відпочинку повністю зруйновано. Росіяни знищили все, навіть кабелі повиривали зі стін”, – повідомив у соцмережах речник Держлісагентства Польщі Міхал Гзовський.

На ділянці 6 у гектарів, яка перебувала в оренді з 1980-х років, розміщено два готелі, дві вілли та вісім шале.

Зараз у цих приміщеннях вибиті вікна, підлога й дахи продірявлені, а техніка та меблі – знищені.

На даний час базу відпочинку взяли під охорону співробітники Державного лісового господарства. Після інвентаризації та експертної оцінки буде запропоновано новий проєкт забудови території.

Як повідомив в.о. генерального директора Державного лісового господарства Юзефа Кубіци, причиною розірвання договору, окрім несплати оренди, “стала також агресія Російської Федерації проти України”.