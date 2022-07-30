Посольство Російської Федерації у Великій Британії опублікувало у Twitter цитату з нібито інтерв'ю жителя Маріуполя, в якому чоловік говорить, що бійці українського полку "Азов" заслуговують на смерть шляхом повішення.

Відповідний допис з’явився на офіційній сторінці посольства Росії у Великій Британії у Twitter.

“Бойовики “Азова” заслуговують смертної кари, але не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть” – йдеться у дописі.

Також під дописом опубліковане відео з підписом: “Подружня пара з Маріуполя розповідає, як їх обстріляли українські військові сили з “Азовсталі”.

Варто зазначити, що соціальна мережа Twitter відзначила допис, як такий, що порушує правила щодо мови ненависті, однак вирішила залишити відкритим доступ до нього “в інтересах суспільства”.

Повідомлення посольства РФ у Великій Британії прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Росія – це країна-терорист. У 21 столітті розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так – можуть лише дикуни та терористи. РФ – держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?”, – написав Андрій Єрмак у Telegram.

Нагадаємо, що вчора бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.

Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.