Відповідну заяву пресслужба МЗС Швейцарії розмістила у Twitter.

13 квітня російське посольство опублікувало заяву, звинувативши кореспондента NZZ Іво Мейнссена у “виправданні тероризму” та “розпалюванні міжнаціональної ворожнечі” у статті про ситуацію в тимчасово окупованому російськими силами Мелітополі. Російських дипломатів вразила, як вони заявили “ретельно підібрана лексика швейцарського журналіста, ніби записана під диктування найбільш шалених майданних націоналістів і явно спрямована на виправдання тероризму, а також розпалювання міжнаціональної ворожнечі”.

Журналісту нагадали “про норми кримінальної відповідальності, які могли б застосовуватися щодо його висловлювань у Росії”, і вказали на покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 7 років.

Швейцарське відомство зреагувало на публічні погрози представнику ЗМІ, вказавши, що вони пов’язані з його журналістською діяльністю.

Ці дії є неприйнятними, і ми недвозначно повідомимо про це російському послу”, – мовиться у повідомленні.

Зокрема нині розглядається варіант виклику посла та інші шляхи комунікації, 20 квітня підтвердив представник швейцарського відомства, інформує Deutsche Welle.

Про який саме матеріал мовиться, посольство не вказало. Проте, у ЗМІ зауважують, що 7 квітня Neue Zürcher Zeitung опублікувала матеріал Мейнссена про партизанський рух у Мелітополі в очікуванні українського контрнаступу.