Дипломатичне представництво РФ опублікувало заяву з погрозами на адресу швейцарського журналіста через статтю про Україну. У МЗС країни заявили про неприйнятні висловлювання та пообіцяли "вжити заходів".

Відповідну заяву пресслужба МЗС Швейцарії розмістила у Twitter.

13 квітня російське посольство опублікувало заяву, звинувативши кореспондента NZZ Іво Мейнссена у “виправданні тероризму” та “розпалюванні міжнаціональної ворожнечі” у статті про ситуацію в тимчасово окупованому російськими силами Мелітополі. Російських дипломатів вразила, як вони заявили “ретельно підібрана лексика швейцарського журналіста, ніби записана під диктування найбільш шалених майданних націоналістів і явно спрямована на виправдання тероризму, а також розпалювання міжнаціональної ворожнечі”.

Журналісту нагадали “про норми кримінальної відповідальності, які могли б застосовуватися щодо його висловлювань у Росії”, і вказали на покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 7 років.

Швейцарське відомство зреагувало на публічні погрози представнику ЗМІ, вказавши, що вони пов’язані з його журналістською діяльністю.

Ці дії є неприйнятними, і ми недвозначно повідомимо про це російському послу”, – мовиться у повідомленні.

Die russische Botschaft in Bern hat einem NZZ-Journalisten aufgrund seiner Berichterstattung mit rechtlichen Massnahmen in Russland gedroht. Dieses Vorgehen ist inakzeptabel und wir werden dies dem russischen Botschafter unmissverständlich mitteilen. — EDA – DFAE (@EDA_DFAE) April 19, 2023

Зокрема нині розглядається варіант виклику посла та інші шляхи комунікації, 20 квітня підтвердив представник швейцарського відомства, інформує Deutsche Welle.

Про який саме матеріал мовиться, посольство не вказало. Проте, у ЗМІ зауважують, що 7 квітня Neue Zürcher Zeitung опублікувала матеріал Мейнссена про партизанський рух у Мелітополі в очікуванні українського контрнаступу.