Посольство Росії в США заявило, що Вашингтон прагне применшити ймовірну причетність своїх спецслужб до минулорічних вибухів, які пошкодили газопроводи Nord Stream.

Про це сповіщає Reuters.

Як повідомляється, у понеділок, 27 березня, Москва не змогла переконати Раду безпеки ООН провести незалежне розслідування вибухів, які призвели до розриву трубопроводу Nord Stream, що з’єднує Росію та Німеччину.

Зазначено, що російські посадовці відреагували “гнівно”. Кремль заявив у вівторок, 28 березня, що продовжуватиме вимагати міжнародного розслідування. Посольство Росії в США наголосило, що Вашингтон робить “все можливе”, щоб запобігти “неупередженим зусиллям” встановити обставини вибухів.

“Ми розглядаємо це як очевидну спробу применшити інформацію авторитетних журналістів, яка завдає шкоди Сполученим Штатам, про ймовірну пряму участь американських спецслужб”, – йдеться в заяві посольства.

Крім того, додається, що в лютневому дописі у власному блозі лауреат Пулітцерівської премії журналіст-розслідувач Сеймур Герш посилався на невстановлене джерело, яке повідомило, що водолази ВМС США знищили трубопроводи за допомогою вибухівки за наказом президента Джо Байдена.

Проте Білий дім відкинув доповідь Герша як “абсолютно неправдиву та повну вигадку”. Норвегія, своєю чергою, назвала ці звинувачення “нісенітницею”.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року на газопроводах Nord Stream 1 і 2, що з’єднують Росію та Німеччину через Балтійське море, сталася серія незрозумілих вибухів, які Москва назвала актом “міжнародного тероризму”.

Варто додати, що 27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію. Правоохоронці Швеції кваліфікували витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”.