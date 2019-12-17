Посольство США засудило насильство під час протестів під Радою

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Facebook.
“Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство по відношенню до поліції і журналістів, яке відбулося сьогодні біля Верховної Ради”, – заявили американські дипломати.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через сутички біля Верховної Ради України і затримали 26 осіб.
- Під стінами Верховної Ради, де проходять чотири акції протесту, відбулися сутички.
- Внаслідок сутичок постраждали двоє правоохоронців.
- #Букви опублікували відео сутичок.
- Пізніше сутички відновилися, є постраждалі серед мітингувальників.