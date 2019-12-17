Посольство США засудило насильство під час протестів під Радою

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило насильство біля Верховної Ради України, яке сталося сьогодні під час протестів проти ухвалення закону про продаж земель сільськогосподарського призначення.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Facebook.

“Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство по відношенню до поліції і журналістів, яке відбулося сьогодні біля Верховної Ради”, – заявили американські дипломати.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через сутички біля Верховної Ради України і затримали 26 осіб.