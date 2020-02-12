Американські дипломати відреагували на звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента України.

Відповідне повідомлення опубліковано в твітер-акаунті диппредставництва.

Як повідомлялося раніше, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу. Новим очільником Офісу Президента призначений Андрій Єрмак.

Посольство США подякувало Богдану за партнерство та висловило надію на ефективну співпрацю з новим головою ОПУ.

“Ми дякуємо Андрію Богдану за партнерство та цінимо його зусилля щодо підтримки історичного поступу реформ в Україні останнім часом. Ми сподіваємося на продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком”, — йдеться в повідомленні.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що в Державному департаменті США адвокату американського президента Рудольфу Джуліані радили уникати контактів з керівником Офісу Президента України Андрієм Богданом.