Відповідне повідомлення опубліковано в твітер-акаунті диппредставництва.
Як повідомлялося раніше, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу. Новим очільником Офісу Президента призначений Андрій Єрмак.
Посольство США подякувало Богдану за партнерство та висловило надію на ефективну співпрацю з новим головою ОПУ.
“Ми дякуємо Андрію Богдану за партнерство та цінимо його зусилля щодо підтримки історичного поступу реформ в Україні останнім часом. Ми сподіваємося на продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком”, — йдеться в повідомленні.
Раніше американські ЗМІ повідомляли, що в Державному департаменті США адвокату американського президента Рудольфу Джуліані радили уникати контактів з керівником Офісу Президента України Андрієм Богданом.
- Напередодні Андрій Ермак озвучив ключові напрями, якими буде займатися на новій посаді. Це припинення війни на Донбасі, зовнішньополітичний напрямок, регіональна політика, інвестиції.
- #Букви розбиралися в причинах звільнення Андрія Богдана та згадували, як екскерівник ОПУ став головним героєм фотожаб 2019 го року.