Посольство США підтримало Україну в ситуації з кораблем ВМС «Донбас»

ЗеПорушення

54

Всього порушень

15

Днів без порушень
00:06 «Путін визнав ватажків бойовиків на Донбасі своїми представниками», – Порошенко

10 грудня

23:52 Оксана Романюк отримала премію «Тюльпан прав людини»
23:25 Як «покращити» дайджест ОПУ: коментар літредакторки «Букв»
23:19 Каньє Вест благає Кім Кардаш’ян повернутися до нього
22:47 Зображення темношкірого плоду демонструє необхідність різноманітності медичних ілюстрацій
22:00 Арсеній Яценюк розповів, яку роль відіграють США в російсько-українській війні
21:34 США запровадили санкції проти начальників тюрем у Мінську
20:24 Зеленський не виключає референдуму щодо Донбасу
19:51 Олег Шахрай очолив Харківську митницю
19:04 «Не продавайте Україну», – Кулеба звернувся до світової спільноти
18:40 Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря, – ВМС ЗСУ
18:11 Міністерство освіти і науки вкотре рекомендує підручник, який радив лікувати рак содою
18:03 Катерина Монзуль увійшла до п’ятірки найкращих арбітринь світу 2021 року
17:38 У НАК «Нафтогаз» опублікували звіт за 9 місяців: збиток сягає 4,4 млрд грн
17:22 У США виготовили тістечко з канабісом – його вага майже 400 кг
16:30 Високий суд Лондона дозволив екстрадувати Джуліана Асанжа до США
16:14 iPhone зможе «розповісти» власникам чи оригінальні в ньому деталі, чи замінені
16:14 Генеральний директор «Tesla Inc.» Ілон Маск думає залишити роботу
16:01 Ляшко пояснив, як вакцинуватися тим, у кого підроблений сертифікат
15:55 Посольство України в США привітали з перемогою у конкурсі імбирних пряників
15:32 Монахиня з Білої Церкви 4 роки збирала кошти на вигаданий дитячий будинок
14:38 Президенткою Венеційської комісії стала француженка Клер Базі-Малорі
14:34 Кім Кардаш’ян здобула нагороду «Ікона моди» на People’s Choice Award
14:11 До бойкоту Олімпіади в Пекіні долучилася ще одна країна
14:02 Протягом року 74 народні депутати жодного разу не виступили у ВР
12:57 Український фільм про війну на Донбасі потрапив на конкурс фестивалю Sundance
12:44 WhatsApp тестує криптовалютні перекази
12:09 Більш ніж половина українців вважають, що Мінські угоди треба переглянути — опитування

Посольство США підтримало Україну в ситуації з кораблем ВМС «Донбас»

Посольство Сполучених Штатів Америки підтримало Україну в ситуації з кораблем воєнно-морських сил "Донбас" біля Керченської протоки.

П’ятниця, 10 грудня 2021, 16:58

Відповідний допис вони опублікували на сторінці в Twitter.

“Донбас” має повне право пересуватися у водах України”, – зазначається у пресслужбі посольства США.

“Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – черговий акт агресії проти України”, – наголосили представники посольства.

Нагадаємо, 9 грудня ввечері ряд ЗМІ опублікував інформацію з посиланням на ФСБ РФ, де останні заявили про те, що український корабель “Донбас” не виконує вимог  щодо зміни курсу і рухається у напрямку Керченської протоки. Спецслужби, зокрема, оголосили, що 9 грудня корабель вийшов із порту Маріуполь і рушив у бік Керченської протоки. При цьому Україна не подавала заявок на проходження протоки.

Однак, пресслужба Операції Об’єднаних Сил назвала цю інформацію фейком і додала: “Судно ВМС Збройних Сил України “Донбас” не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На цей  час “Донбас” повертається на базу”.

Теги: Азовське море, Керченська протока, корабель, Посольство Сполучених Штатів Америки

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook