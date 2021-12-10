Посольство США підтримало Україну в ситуації з кораблем ВМС «Донбас»

Відповідний допис вони опублікували на сторінці в Twitter.

“Донбас” має повне право пересуватися у водах України”, – зазначається у пресслужбі посольства США.

“Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – черговий акт агресії проти України”, – наголосили представники посольства.

Нагадаємо, 9 грудня ввечері ряд ЗМІ опублікував інформацію з посиланням на ФСБ РФ, де останні заявили про те, що український корабель “Донбас” не виконує вимог щодо зміни курсу і рухається у напрямку Керченської протоки. Спецслужби, зокрема, оголосили, що 9 грудня корабель вийшов із порту Маріуполь і рушив у бік Керченської протоки. При цьому Україна не подавала заявок на проходження протоки.

Однак, пресслужба Операції Об’єднаних Сил назвала цю інформацію фейком і додала: “Судно ВМС Збройних Сил України “Донбас” не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На цей час “Донбас” повертається на базу”.