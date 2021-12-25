30 років тому Білий дім визнав Україну незалежною і суверенною державою. З цієї нагоди Посольство Сполучених Штатів в Україні виступило із вітальною заявою.

Про це посольство США в Україні заявило у Facebook.

“Сьогодні ми відзначаємо 30 років відтоді, як Сполучені Штати офіційно визнали Україну як незалежну і суверенну державу. Відносини між США та Україною зараз міцні, як ніколи, оскільки ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України та створенням успішного, демократичного та євроатлантичного майбутнього України”, – йдеться у повідомленні.

У посольстві США заявили, що зараз відносини між країнами міцні, як ніколи.

“Відносини між США та Україною наразі міцні, як ніколи, адже ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України, створенням євроатлантичного майбутнього України”, – зазначають у посольстві.

Сполучені Штати визнали Україну як незалежну державу майже через місяць після проведення Всеукраїнського референдуму про незалежність – 25 грудня 1991 року.

Дипломатичні відносини між обома країнами було встановлено 3 січня 1992 року.