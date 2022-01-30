Посольство Сполучених Штатів Америки звернулася до своїх громадян з рекомендацію у найкоротші терміни покинути територію України. Причиною є зростання військової агресії з боку Російської Федерації.

Відповідні рекомендації опубліковані на офіційному сайті Посольства США в Україні.

На сайті наголошується, що безпекова ситуація в Україні залишається непередбачуваною та може раптово погіршитися. У зв’язку з цим, у посольстві радять виїхати зараз, використовуючи для цього комерційний або інший приватний транспорт.

Громадянам США радять виїжджати з України через країни-сусіди, такі як Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина та Молдова.

Не радять – через відокремлений регіон Молдови Придністров’я, де посольство США має обмежений доступ і може не мати можливості надати повний спектр допомоги своїм громадянам. Наголошується, що мандрівникам, які в’їжджають в Молдову через Придністров’я, потрібно буде згодом зареєструвати свій в’їзд в молдавських державних органах і можуть підлягати додатковим перевіркам з боку “влади” Придністров’я.

Посольство Сполучених Штатів Америки продовжує роботу за звичним графіком і наголосило на готовності допомогти виїхати з України та іншого спектру послуг.