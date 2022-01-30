Відповідні рекомендації опубліковані на офіційному сайті Посольства США в Україні.
На сайті наголошується, що безпекова ситуація в Україні залишається непередбачуваною та може раптово погіршитися. У зв’язку з цим, у посольстві радять виїхати зараз, використовуючи для цього комерційний або інший приватний транспорт.
Громадянам США радять виїжджати з України через країни-сусіди, такі як Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина та Молдова.
Не радять – через відокремлений регіон Молдови Придністров’я, де посольство США має обмежений доступ і може не мати можливості надати повний спектр допомоги своїм громадянам. Наголошується, що мандрівникам, які в’їжджають в Молдову через Придністров’я, потрібно буде згодом зареєструвати свій в’їзд в молдавських державних органах і можуть підлягати додатковим перевіркам з боку “влади” Придністров’я.
Посольство Сполучених Штатів Америки продовжує роботу за звичним графіком і наголосило на готовності допомогти виїхати з України та іншого спектру послуг.
- 26 січня посольство США уже публікувало схожу заяву, у якій сповістило, що безпекова ситуація в Україні залишається непередбаченою і може погіршитися будь-якої миті через дії Росії.
- Раніше у міністерстві закордонних справ Франції звернулись до своїх громадян з проханням відкласти заплановані поїздки до України “наскільки це можливо”.
- Раніше Державний департамент США погодив добровільний виїзд для державних службовців США, а від’їзд для членів сімей дипломатів зробив обов’язковим.
- Також через наростання загроз з боку Росії, представники міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії прийняли рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх членів родини з Києва.