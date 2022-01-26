Про це йдеться на офіційному сайті Посольства США в Україні.
Зазначається, що громадяни США, які захочуть вилетіти з України, можуть зробити це комерційними рейсами з будь-якого міжнародного аеропорту України або скористатись іншим приватним транспортом.
У посольстві додали, що продовжать свою роботу в Україні. Зокрема, у відомстві будуть обробляти паспорти США і консульські звіти про народження закордоном. Окрім цього, у посольстві заявили про можливість надання кредитів громадянам США, які не мають коштів для повернення до Сполучених Штатів.
Департамент звернувся до всіх громадян США в Україні з проханням заповнити спеціальну онлайн форму, щоб підтримувати зв’язок з посольством. Особливо це стосується тих, хто не готовий покинути межі України.
- Нагадаємо, що у міністерстві закордонних справ Франції звернулись до своїх громадян з проханням відкласти заплановані поїздки до України “наскільки це можливо”.
- Раніше Державний департамент США погодив добровільний виїзд для державних службовців США, а від’їзд для членів сімей дипломатів зробив обов’язковим.
- Також через наростання загроз з боку Росії, представники міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії прийняли рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх членів родини з Києва.