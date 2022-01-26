У відомстві повідомили, що безпекова ситуація в Україні залишається непередбаченою і може погіршитись у будь-який момент через дії Росії. У зв'язку з цим посольство США закликає своїх громадян розглянути можливість покинути Україну.

Про це йдеться на офіційному сайті Посольства США в Україні.

Зазначається, що громадяни США, які захочуть вилетіти з України, можуть зробити це комерційними рейсами з будь-якого міжнародного аеропорту України або скористатись іншим приватним транспортом.

У посольстві додали, що продовжать свою роботу в Україні. Зокрема, у відомстві будуть обробляти паспорти США і консульські звіти про народження закордоном. Окрім цього, у посольстві заявили про можливість надання кредитів громадянам США, які не мають коштів для повернення до Сполучених Штатів.

Департамент звернувся до всіх громадян США в Україні з проханням заповнити спеціальну онлайн форму, щоб підтримувати зв’язок з посольством. Особливо це стосується тих, хто не готовий покинути межі України.