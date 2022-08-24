Посольство США у Києві не припинить свою роботу навіть попри високу загрозу ракетних обстрілів цього тижня – CNN

Про це повідомляє CNN.
Державний департамент Сполучених Штатів не планує негайних змін у дипломатичній присутності США в Україні, попри занепокоєння з приводу того, що Росія завдасть низу ударів по території України найближчими днями, повідомив один з американських посадовців.
Він додав, що найближчими днями дипломати посольства США у Києві посилять заходи безпеки, однак покидати українську столицю не збираються, хоча напередодні у самому посольстві громадян Америки закликали терміново покинути територію України.
“Державний департамент має інформацію про те, що Росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядовим об’єктам найближчими днями. Посольство США закликає громадян США залишити Україну зараз, використовуючи приватні доступні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно. зробити це”, – йдеться у повідомленні служби безпеки на вебсайті посольства.
- За даними Сполучених Штатів, найближчими днями росіяни можуть завдати низку ракетних ударів по території України. Мовиться як про державні, так і про громадські об’єкти.
- 23 серпня російські ЗМІ повідомили про обстріл окупованого Донецька. За даним пропагандистів, зокрема зафіксовано влучання у “адміністрації” ватажка так званої “ДНР” Дениса Пушиліна. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, ці обстріли могли бути російською провокацією, аби потім виправдати можливі ракетні удари по урядових будівлях України.