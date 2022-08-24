Посольство США у Києві не припинить свою роботу навіть попри високу загрозу ракетних обстрілів цього тижня – CNN

За даними українських та американських посадовців цього тижня, коли Україна святкуватиме 31-шу річницю Незалежності, існує високий ризик ракетних обстрілів з боку РФ. Та попри це посольство США у Києві не припинятиме свою роботу.

Про це повідомляє CNN.

Державний департамент Сполучених Штатів не планує негайних змін у дипломатичній присутності США в Україні, попри занепокоєння з приводу того, що Росія завдасть низу ударів по території України найближчими днями, повідомив один з американських посадовців.

Він додав, що найближчими днями дипломати посольства США у Києві посилять заходи безпеки, однак покидати українську столицю не збираються, хоча напередодні у самому посольстві громадян Америки закликали терміново покинути територію України.

“Державний департамент має інформацію про те, що Росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядовим об’єктам найближчими днями. Посольство США закликає громадян США залишити Україну зараз, використовуючи приватні доступні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно. зробити це”, – йдеться у повідомленні служби безпеки на вебсайті посольства.