Посольство Сполучених Штатів Америки у Москві (Росія) скоротить обсяг пропонованих консульських послуг, залишивши лише екстрені послуги для громадян США та обмежену кількість імміграційних віз.

Про це йдеться на сайті дипвідомства.

Зазначається, що обробка неімміграційних віз для недипломатичних поїздок буде припинена. Норми набирають чинності 12 травня.

У посольстві наголосили, що ці скорочення послуг необхідні у зв’язку з повідомленням уряду Росії 23 квітня про свій намір заборонити представництву США в Росії наймати на роботу іноземних громадян.

Крім того, посольство рекомендує громадянам США, що перебувають в РФ і у яких закінчилася віза покинути Росію до 15 червня, крайнього терміну, встановленого урядом РФ.

“Нам шкода, що дії уряду Росії змусили нас скоротити штат співробітників консульства на 75%, і будемо прагнути запропонувати громадянам США якомога більше послуг”, – йдеться у повідомленні.