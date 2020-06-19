Про це йдеться в повідомленні посольства в Facebook.
“В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків”, – сказано в заяві.
При цьому, в посольстві прямо не вказали жодного прізвища. Але повідомлення посольства сприйняли, як спробу стати на сторону Порошенка, оскільки в день звернення, 18 червня, відбулося судове засідання по обранню йому запобіжного заходу.
- Нагадаємо, 10 червня Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенко про підозру через нібито тиск на голову Служби зовнішньої розвідки в 2018 році з метою призначення Сергія Семочка першим заступником голови служби. Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.
- У вівторок, 16 червня, помер батько п’ятого президента України Петра Порошенка, Олексій Іванович. Йому було 84 роки. У четвер, 18 червня, в Печерському суді Києва мало відбутися засідання з обрання Порошенку запобіжного заходу, в зв’язку з чим похорон його батька були перенесено на п’ятницю, 19 червня.
- 18 червня Петро Порошенко, а також його прихильники, приїхали до будівлі суду. Суд відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу на 1 липня.