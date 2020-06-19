Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, в день обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку, заявило, що система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків.

Про це йдеться в повідомленні посольства в Facebook.

“В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків”, – сказано в заяві.

При цьому, в посольстві прямо не вказали жодного прізвища. Але повідомлення посольства сприйняли, як спробу стати на сторону Порошенка, оскільки в день звернення, 18 червня, відбулося судове засідання по обранню йому запобіжного заходу.