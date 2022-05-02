Про це інформує американський телеканал CNN.
“Ми дуже сподіваємося, що умови дозволять нам повернутися до Києва до кінця місяця. Ми слухаємо професіоналів у сфері безпеки, і коли вони скажуть нам, що ми можемо повернутися, ми повернемося”, – зазначила Квін.
США вирішили закрити посольство США в Києві 14 лютого і тимчасово перемістили невелику кількість дипломатичного персоналу, що залишився в країні, до Львова лише за 10 днів до вторгнення РФ в Україну.
Водночас Квін зауважила, що повернення всього персоналу до Києва відбуватиметься поступово.
- Нагадаємо, посол Південної Кореї Кім Хен Тхе повернувся до Києва разом з деякими співробітниками посольства.
- 29 квітня посол Нідерландів Єннес де Мол разом з невеликою групою співробітників посольства повернулись до столиці України.
- Раніше австрійські дипломати повернулися до столиці України вперше після початку російського вторгнення. Посольство Австрії відновлює свою роботу вже з 27 квітня.