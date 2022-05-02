У Посольстві США в Україні сподіваються повернутися до Києва вже до кінця травня, якщо дозволять умови, повідомила тимчасова повірена у справах Крістіна Квін на пресконференції зі Львова.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Ми дуже сподіваємося, що умови дозволять нам повернутися до Києва до кінця місяця. Ми слухаємо професіоналів у сфері безпеки, і коли вони скажуть нам, що ми можемо повернутися, ми повернемося”, – зазначила Квін.

США вирішили закрити посольство США в Києві 14 лютого і тимчасово перемістили невелику кількість дипломатичного персоналу, що залишився в країні, до Львова лише за 10 днів до вторгнення РФ в Україну.

Водночас Квін зауважила, що повернення всього персоналу до Києва відбуватиметься поступово.