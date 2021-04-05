Посольство США в Україні відновило проведення співбесід на отримання імміграційних віз, проте обробка запитів на нові туристичні та ділові візи досі призупинена через пандемію COVID-19.

Про це повідомляється на сайті посольства.

“Починаючи з 1 квітня, 2021 року, посольство призначатиме співбесіди для обробки справ усіх категорій імміграційних віз, включаючи візи К та диверсифікаційні візи. Поки ситуація значною мірою не покращиться, кількість співбесід буде дуже обмеженою. Певну кількість часу потрібно буде витратити на ті імміграційні справи, які накопичились за цей період і чекають обробки. Навіть, якщо наразі запис на співбесіди є відкритим, це не означає, що ви відразу зможете призначити собі співбесіду”, – йдеться у повідомленні.

Оскільки пріоритетним завданням буде обробка імміграційних віз, посольство не матиме повної здатності для обробки неімміграційних віз.

“Ми продовжуватимемо надавати обмежену кількість співбесід у критично важливих категоріях віз, здебільшого для членів морських та авіаційних екіпажів C1/D, а також для невеликої кількості студентських віз та віз, які підкріплені петиціями. Ми не маємо змоги призначати співбесіди на отримання віз B1/B2 (ведення бізнесу та туризм), і не можемо повідомити дату, коли такі співбесіди знову почнуть призначатися. Якщо ви сплатили візовий збір, оплата буде дійсною і ви зможете призначити співбесіду у країні, де ви його сплатили, до 30 вересня 2022 року”, – зазначили у посольстві.

Водночас процедура поновлення віз відбуватиметься поштою без призначення співбесід.