Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало на загибель співробітниці дипустанови в Києві.

Відповідний допис опубліковано на сторінці посольства в Facebook.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Києві в непритомному стані виявили співробітницю посольства Сполучених Штатів з травмою голови. Жінку доставили до лікарні, де вона померла.

Посольство проінформувало про загибель жінки ввечері, зазначивши, що посадовці сприяють встановленню обставин її смерті.

“З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади Посольства США в Україні. Наразі посадовці Посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті”, — йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, яку посаду обіймала жінка, яка загинула.