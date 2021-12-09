Відповідний допис пресслужба посольства Сполучених Штатів в України опублікувала у Facebook.
“Сполучені Штати підтримують українських активістів у їх зусиллях з протидії корупції та прагнуть покласти край безкарності корупціонерів”, – виголосили в пресслужбі посольства.
Представники посольства США також наголосили, що попереду ще багато роботи, однак значний відрізок шляху вже подоланий.
- Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти колишнього першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійного фонду.
- Також санкції торкнулися Олександра Тупицького – відстороненого Володимиром Зеленським голови Конституційного суду України та його дружини.