Посольство Сполучених Штатів в Україні висловили підтримку в боротьбі України з корупцією.

Відповідний допис пресслужба посольства Сполучених Штатів в України опублікувала у Facebook.

“Сполучені Штати підтримують українських активістів у їх зусиллях з протидії корупції та прагнуть покласти край безкарності корупціонерів”, – виголосили в пресслужбі посольства.

Представники посольства США також наголосили, що попереду ще багато роботи, однак значний відрізок шляху вже подоланий.