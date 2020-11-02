Covid-19 Україна

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Посольство США закликало Україну шукати вихід із конституційної кризи

США закликали до діалогу всі сторони конфлікту, пов'язаного зі скасуванням Конституційним Судом України 27 жовтня норм щодо кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних даних і навмисну ​​неподання декларацій.

Понеділок, 2 листопада 2020, 14:48

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні в Facebook.

“Закликаємо усі сторони об’єднатися в діалозі, прийняти цей виклик і знайти рішення кризи. Це потрібно для відновлення віри людей в те, що держава здатна боротися з корупцією і продовжувати закріплений в Конституції України європейський і євроатлантичний курс”, – заявили американські дипломати.

Крім США “зі зростаючою стурбованістю” стежать за подіями, пов’язаними з рішенням Конституційного Суду, Великобританія, Канада, Японія, Німеччина і весь Євросоюз, уточнили в посольстві.

Нагадаємо, 27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. 

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

29 жовтня Кабінет міністрів України зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Згодом Національне агентство із запобігання корупції повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій.

  • 29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення КСУ. Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.
  • Голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.
  • Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.
Теги: рішення КСУ, посольство США в Україні, КСУ

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