Посольство США закликало Україну шукати вихід із конституційної кризи

США закликали до діалогу всі сторони конфлікту, пов'язаного зі скасуванням Конституційним Судом України 27 жовтня норм щодо кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних даних і навмисну ​​неподання декларацій.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні в Facebook.

“Закликаємо усі сторони об’єднатися в діалозі, прийняти цей виклик і знайти рішення кризи. Це потрібно для відновлення віри людей в те, що держава здатна боротися з корупцією і продовжувати закріплений в Конституції України європейський і євроатлантичний курс”, – заявили американські дипломати.

Крім США “зі зростаючою стурбованістю” стежать за подіями, пов’язаними з рішенням Конституційного Суду, Великобританія, Канада, Японія, Німеччина і весь Євросоюз, уточнили в посольстві.