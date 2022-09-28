Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті посольства США в Росії.

У повідомленні зазначається, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію своїх громадян до збройних сил на підтримку свого повномасштабного вторгнення в Україну. Тому Росія може відмовитися визнавати громадянство США з подвійним громадянством, позбавити їх доступу до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з Росії та призвати на військову службу осіб з подвійним громадянством.

“Варіанти комерційних рейсів зараз – вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін. Наземні маршрути – на автомобілях і автобусах – ще відкриті. Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно”, – наголосили в посольстві США.

Також додали, що посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги своїм громадянам, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть раптово стати ще більш обмеженими.

Крім того, у посольстві зауважили, що громадянам США не слід їздити до Росії, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, необхідно негайно покинути країну, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок.

“Державний департамент надає інформацію про комерційні подорожі на сторінці “Інформація для громадян США в Росії – Варіанти виїзду з Росії” на travel.state.gov. На цьому сайті також надається інформація про вимоги для в’їзду в сусідні країни, процедури подорожей за простроченими паспортами США за деяких обставин, а також візові вимоги для сімей, члени сім’ї яких є американськими та російськими громадянами”, – пояснили у відомстві.

Зокрема у посольстві США нагадали своїм громадянам, що в Росії не гарантується право на мирні зібрання та свободу вираження поглядів. А також закликали американців уникати будь-яких політичних чи соціальних протестів і не фотографувати співробітників служби безпеки на цих заходах. Адже влада РФ заарештувала громадян США, які брали участь у демонстраціях.