Про це повідомляє це у Twitter повідомляє посольство США в Україні.
За словами американських дипломатів, Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Вони переконані, що процес і результат мають ґрунтуватися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах.
Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах”, – йдеться в повідомленні.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 21, 2021
Нагадаємо, що Петру Порошенку оголосили підозру у держзраді. Його адвокат Ілля Новіков назвав документ стосовно підозри Порошенку “написаним, як документ суцільної конспірології”. Перші 17 сторінок, за словами Новікова, містять опис створення Організації Об’єднаних Націй, і опісля – що президент повинен відстоювати інтереси України.
У заяві від партії “Європейської Солідарності” підозру Петру Порошенку назвали політично вмотивованою та фейковою і зауважили, що для цього кроку президент України Володимир Зеленський свідомо обрав час, коли п’ятий президент у відрядженні.
- Також адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що п’ятий президент повернеться в Україну та не буде ховатися.
- Раніше Букви уже писали про підозру одному з учасників цієї справи – ексміністру Демчишину. Опублікована частина підозри Петру Порошенку дозволяє припустити, що п’ятому президенту вручили документ того ж змісту, що і Володимиру Демчишину.
- 16 листопада адвокати Порошенка заявили про підготовку нової підозри та наголосили, що справа – сфабрикована.