У посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні заявили, що уважно стежать за справою проти колишнього президента та лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Про це повідомляє це у Twitter повідомляє посольство США в Україні.

За словами американських дипломатів, Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Вони переконані, що процес і результат мають ґрунтуватися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах.

Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах”, – йдеться в повідомленні.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 21, 2021

Нагадаємо, що Петру Порошенку оголосили підозру у держзраді. Його адвокат Ілля Новіков назвав документ стосовно підозри Порошенку “написаним, як документ суцільної конспірології”. Перші 17 сторінок, за словами Новікова, містять опис створення Організації Об’єднаних Націй, і опісля – що президент повинен відстоювати інтереси України.

У заяві від партії “Європейської Солідарності” підозру Петру Порошенку назвали політично вмотивованою та фейковою і зауважили, що для цього кроку президент України Володимир Зеленський свідомо обрав час, коли п’ятий президент у відрядженні.