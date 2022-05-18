Сьогодні, після тримісячного закриття через вторгнення Росії, США відкрили своє посольство в Києві.

Про це повідомляє Sky News.

“Ми офіційно відновлюємо роботу”, — сказав прессекретар Даніель Лангенкамп незадовго до того, як над посольством було піднято прапор США.

Він додав, що невелика кількість дипломатів спочатку повернеться, щоб укомплектувати місію.

Лангенкамп додав, що консульські операції не відновляться негайно, а попередження Держдепартаменту для громадян США про заборону поїздок по Україні продовжують діяти.

Вже 26 квітня дипломати США повернулися в Україну, проте спочатку працювали у Львові. 8 травня повідомляллся, що до Києва повернулися виконувачка обов’язків посла США в Україні Крістіна Квін та інші американські дипломати.