Про це посольство повідомило у Facebook.
Посольство відновило надання неімміграційних візових послуг в обмеженому обсязі – лише для студентів.
“Будь ласка, завітайте на www.ustraveldocs.com, щоб призначити собі візову співбесіду для отримання студентської візи”, – заявив Генеральний консул Посольства США у Києві Джон Баллард.
У дипломатичному представництві запевняють, що поновлять надання послуг з отримання інших типів віз, щойно з’явиться така можливість.
- Нагадаємо, станом на 17 квітня у США 22 млн осіб залишилися без роботи через коронавірус.
- 22 квітня The New York Times повідомила, що Дональд Трамп зупинить видачу грін-карт в зв’язку з пандемією COVID-19, але залишить програму “гостьових” працівників.
- Наступного дня Трамп підписав указ. Обмеження було введено на 60 днів та не стосувалося лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.