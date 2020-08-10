Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні знову розпочало видачу студентських віз. Чинними залишаються обмеження у видачі решти типів в’їзних віз.

Про це посольство повідомило у Facebook.

Посольство відновило надання неімміграційних візових послуг в обмеженому обсязі – лише для студентів.

“Будь ласка, завітайте на www.ustraveldocs.com, щоб призначити собі візову співбесіду для отримання студентської візи”, – заявив Генеральний консул Посольства США у Києві Джон Баллард.

У дипломатичному представництві запевняють, що поновлять надання послуг з отримання інших типів віз, щойно з’явиться така можливість.